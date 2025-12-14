Atletico Madrid, di Griezmann il gol partita. Simeone: "Un giocatore senza tempo"

Vittoria importante per l'Atletico Madrid, che ha battuto per 2-1 il Valencia. 3 punti che ridanno colore alla classifica dei Colchoneros, reduci da 2 sconfitte e ora soli al quarto posto. A fine gara, come riportato da Mundo Deportivo, ecco le dichiarazioni di Diego Simeone: "Abbiamo giocato contro un avversario che ha giocato bene. Abbiamo avuto due occasioni nitide nel primo tempo: due con Sorltoth, compreso il gol. Loro ne hanno avuta solo una che ha creato pericolo. Nella ripresa hanno pareggiato. Abbiamo avuto occasioni, come quella di Giuliano, e il gol annullato. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva la possibilità di vincere".

Sulla rete che ha deciso la partita, realizzata da Griezmann: "Sono così grato per il suo talento. Il gol è stato strepitoso, incredibile, un passaggio fantastico di Marc: un controllo incredibile, una conclusione spettacolare. Un giocatore senza tempo, un giocatore che cambia le sorti della partita. Parliamo con lui ogni giorno perché è importante, indipendentemente da ciò che fa in campo. Una leggenda del club, un'icona assoluta: la mia più profonda gratitudine ad Antoine".

Non manca, infine, anche un elogio a Sorloth: "Sa quanto lo apprezziamo come persona e come giocatore. È un giocatore molto importante per noi perché è diverso da quelli che abbiamo già. Speriamo che continui su questa strada".