Ufficiale Augsburg, blindato il talento lussemburghese Dardari: ha firmato fino al 2029

Dopo sei reti in 12 presenze nella passata stagione con la seconda squadra dell’Augsburg per il giovane attaccante Aiman Dardari è arrivata la promozione in prima squadra con tanto di firma su un contratto quadriennale. Lo ha comunicato il club tedesco sul proprio sito ufficiale:

“L'FC Augsburg ha ingaggiato Aiman Dardari con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029. L'attaccante ventenne, che ha già disputato due partite internazionali con la maglia del Lussemburgo, farà parte della squadra professionistica dell'FCA.

Dardari è entrato a far parte dell'FCA solo nel gennaio 2025, dopo aver precedentemente militato nel settore giovanile dell'1. FSV Mainz 05. Ha coronato la sua esperienza a Magonza con la vittoria del campionato tedesco Under 19 nella stagione 2022/23. Dopo essersi unito ai Rosso-Verdi-Bianchi, il ventenne ha segnato sei gol e fornito due assist in dodici presenze con l'Under 23 nella seconda metà della scorsa stagione. Dall'inizio del ritiro pre-campionato, Dardari si è allenato regolarmente con la prima squadra e si è fatto notare segnando gol nelle amichevoli contro TSV Gersthofen e Crystal Palace.

"Sono molto felice di poter continuare il mio percorso di crescita in FCA. I primi esi sono stati incredibilmente preziosi per me e mi hanno formato sia personalmente che atleticamente. Ora il mio obiettivo è continuare a crescere e guadagnarmi gradualmente un posto nella squadra professionistica. Il mio grande obiettivo è esordire in Bundesliga un giorno: darò il massimo", spiega Aiman Dardari, che d'ora in poi indosserà la maglia numero 28".