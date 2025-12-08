Boga assalito dai tifosi del Nizza, ancora sotto shock: proroga della sospensione da lavoro

A distanza di una settimana dall'aggressione perpetrata dai tifosi del Nizza al centro di allenamento del club contro Terem Moffi e Jérémie Boga, entrambi i giocatori hanno visto i loro periodi di malattia prolungati di diversi giorni. E restano parecchi dubbi anche sul loro futuro nel club francese.

Terem Moffi era stato messo in congedo fino a domenica 7 dicembre, ma il periodo di stop è stato allungato di altri cinque giorni. Boga, ex Sassuolo e Atalanta, ha avuto un’estensione di altri sette giorni. Entrambi i calciatori sono ancora sotto shock per la violenza subita, con calci e pugni ricevuti dai propri sostenitori a seguito di un periodo nero in termini di risultati sportivi (7 sconfitte di fila e classifica di Ligue 1 peggiorata). Non solo: l'attaccante nigeriano di 26 anni e l’ala ivoriana di 28 anni non vogliono più giocare con il Nizza dopo quanto accaduto.

Intanto il procuratore della Repubblica di Nizza ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per "violenze aggravate" dopo la denuncia presentata da Boga e Moffi, ricevendo il sostegno dei compagni di squadra domenica con le maglie con i loro nomi indossate durante il riscaldamento prima dell'ultimo ko incassato contro l'Angers in campionato. Il prossimo appuntamento degli aquilotti è contro il Braga in Europa League, prima della trasferta impegnativa col Lens di Ligue 1.