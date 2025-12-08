In scadenza al Bayern Monaco, Gnabry esce allo scoperto: "Conversazioni in corso"

Torna la Champions League e il Bayern Monaco è in una posizione di comfort e in cima alla classifica con 12 punti, al netto dell'ultima (e unica) sconfitta rimediata contro l'Arsenal ad Emirates. Domani i ragazzi di Vincent Kompany potranno cercare di riportarsi subito sulla strada della vittoria, anche se davanti a loro avranno lo Sporting Lisbona. "Lo Sporting è una squadra molto forte", avvisa Serge Gnabry in conferenza stampa alla vigilia. "Ha ottenuto molte vittorie. Hanno tanti giocatori tecnici e buoni uomini offensivi. Sarà una partita intensa e di alto livello".

L'attenzione poi si è spostata sulla concorrenza presente all'interno del Bayern, con 534 minuti in Bundesliga e poco più di 200 in Champions League raggiunti i 30 anni: "Mi sento molto bene. La settimana scorsa non ero al meglio prima della partita contro l’Union, poi mi sono preso una pausa e ora mi sento di nuovo in forma e fresco". E sulla sua evoluzione da giocatore: "Sono diventato un po’ più presente e attivo nella leadership. Ma a parte questo, il mio ruolo nella squadra non è cambiato molto".

Ma i giornalisti sono tornati a premere sul fattore rivalità interna e Gnabry ha risposto: "È sempre presente, indipendentemente da chi fa parte della rosa. Anche quando Jamal Musiala rientrerà, non cambierà molto. Finché rendo al massimo e sono in forma, non mi preoccupo". L'esterno offensivo del Bayern, inoltre, ha voluto replicare anche alla situazione contrattuale e al suo futuro, essendo in via di scadenza il prossimo 30 giugno: "La situazione è tranquilla. Ci sono conversazioni in corso, vedremo cosa ne verrà fuori. Finora tutto va bene".