Ayman Kari lascia il calcio professionistico a 21 anni: pesa il mancato rinnovo col PSG

All'età di 21 anni, il centrocampista francese Ayman Kari ha scelto di chiudere la sua carriera da calciatore professionista. Era considerato uno dei talenti più brillanti del settore giovanile del Paris Saint-Germain. Uno scout di una certa fama qualche tempo fa disse di lui "aveva tutto, era superiore a giocatori come Joao Neves e Warren Zaire-Emery".

Kari ora conduce la vita tipica di un 21enne insieme ai suoi amici, godendo della sicurezza finanziaria garantita per diversi anni dal suo ultimo contratto con il PSG. Nonostante venisse spesso paragonato a giocatori di caratura mondiale, in prospettiva, il PSG ha scelto di non rinnovargli il contratto il 1° luglio, a causa di preoccupazioni legate al suo peso. Kari a quel punto ha declinato tutte le offerte provenienti da altri club e ha deciso di ritirarsi.

Il giovane ha trascorso quasi tutta la sua carriera nell'accademia e nelle squadre giovanili del PSG, ha giocato una stagione in prestito al Lorient e ha collezionato due presenze con la Nazionale francese Under 20.