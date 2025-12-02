Bocciato da Luis Enrique, ritirato a 21 anni: che fine ha fatto il talento Ayman Kari?

All’alba della stagione 2024/2025, nessuno al Paris Saint-Germain immaginava di vivere una delle stagioni più vincenti della storia del club. A luglio del 2024, Luis Enrique aveva espresso il desiderio di ripetere il "modello Zaïre-Emery" puntando su un altro talento del vivaio: Ayman Kari. Reduce da un prestito positivo al Lorient, con 14 presenze in Ligue 1, un gol e un assist, il centrocampista diciannovenne era ritenuto una delle gemme più luminose del settore giovanile parigino. Chiamato per l’intera preparazione estiva, sembrava finalmente pronto per il salto definitivo.

Ma il sogno si è incrinato velocemente. Con il contratto in scadenza nel 2025, Kari aveva rifiutato alcune offerte, tra cui quella dell’Anversa, senza però rinnovare con i parigini. Poi è arrivato il colpo di scena: Luis Enrique lo ha trovato fuori forma, in sovrappeso di otto-dieci chili. L’esperimento è stato immediatamente accantonato e il giocatore retrocesso nella squadra riserve. Da lì è iniziata la spirale negativa. il Burnley ha tentato un affondo a gennaio, così come il Saint-Étienne, ma le trattative sono sfumate anche per i dubbi legati alla sua condizione atletica.

Scaduto il contratto nell’estate 2025, Kari ha lasciato il PSG e si è praticamente ritirato a soli 21 anni. Secondo quanto riportato da L’Équipe, vive oggi lontano dai riflettori, sostenuto dalla famiglia e dal lascito economico del suo ultimo contratto. Tra problemi di disciplina, irregolarità negli allenamenti e scarsa predisposizione alla vita professionistica, il suo entourage parla di una scelta personale più che di un fallimento. Resta un interrogativo aperto: Kari tornerà un giorno a giocare? Per ora, la risposta può darla soltanto lui.