Boca Juniors, Riquelme pensa ad un grande colpo: il ritorno in Sud America di Roger Martínez
Grande manovre in corso al Boca Juniors, dove il presidente Juan Román Riquelme, autentica leggenda del club, sta già pianificando un grande colpo per rafforzare la sua squadra. Con l'avvicinarsi della fase a gironi della Copa Libertadores – dopo due lunghi anni lontano dalla massima competizione sudamericana – Riquelme ha messo gli occhi su un attaccante di alto livello per dare una svolta decisiva.
La cessione dell'attaccante Milton Jiménez potrebbe essere la chiave per sbloccare i fondi necessari, con club come il Corinthians, l'Internacional de Porto Alegre e l'Austin FC, oltre a un'altra squadra che si vocifera essere in corsa, nella lista dei pretendenti. Jiménez potrebbe essere destinato a giocare in Brasile o in MLS, e quel denaro potrebbe spianare la strada a un colpo speciale, spiegano oggi i media argentini.
Per il suo grande colpo in attacco, Riquelme ha messo gli occhi su un volto familiare: Roger Martínez, l'ex stella del Racing Avellaneda. Ingaggiare un colombiano come punta centrale titolare, in particolare se uno degli attuali tre attaccanti del Boca dovesse partire, rappresenterebbe una mossa sorprendente per i tifosi. Martínez, attualmente legato all'Al-Taawoun in Arabia Saudita fino al giugno 2026, non arriverà gratis. Il Boca potrebbe dover sborsare circa 15 milioni di dollari e convincere il giocatore a lasciare l'Arabia Saudita potrebbe rivelarsi altrettanto cruciale.
