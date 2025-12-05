Inghilterra, Tuchel: "Caso Bellingham da chiarire. Riserve negli spogliatoi? E' una possibilità"

Thomas Tuchel, ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco e ora ct dell'Inghilterra, sta già elaborando i suoi piani in vista in vista della calura estiva che contraddistinguerà il Mondiale in USA. Una delle contromisure potrebbe essere tenere le riserve negli spogliatoi, invece che in panchina: "Se questo ci aiuta più tardi nella partita, quando entrano, lo consideriamo una possibilità", ha detto Tuchel dagli Stati Uniti, dove si trova per il sorteggio dei gironi: "Non piace a nessuno, perché voglio che i giocatori siano lì fuori, che sentano l'energia e diano energia dalla panchina al campo, ma conosco il beneficio. Ho visto squadre e giocatori farlo durante la Coppa del Mondo per Club. Spero che potremo evitarlo. È sempre meglio se possono stare con noi".

Continuano intanto i dubbi su chi Tuchel includerà nella sua rosa. Il superstar del Real Madrid, Jude Bellingham (22 anni), è stato criticato per alcuni atteggiamenti, in particolare la reazione stizzita avuta quando è stato sostituito da Morgan Rogers durante una sfida all'Albania: "Quella è una brutta immagine. Dovrebbe essere una questione di collettivo. Tutto ciò che abbiamo fatto nel ritiro riguarda il collettivo. Devo rivedere l'episodio – ero felice per il gol. Ho parlato rapidamente con Morgan Rogers ed ero sicuro che tutti stessero festeggiando insieme. Darò un'occhiata. Quella non è l'immagine che vogliamo trasmettere. Sentiamo che tutti sono impegnati e che tutti accettano decisioni difficili, sia prima che durante la partita".

Il cttedesco ha aggiunto: "Non dovremmo ingigantire la cosa più di quanto sia. Rogers non era contento quando non ha potuto iniziare oggi perché merita di giocare e vuole giocare sempre. Gli abbiamo dato un po' di riposo perché è arrivato con molti minuti giocati nel club e ha giocato per noi contro la Serbia. È abbastanza chiaro cosa è successo e non l'ho visto durante la partita. Penso che capiate che sono a Washington ora per i sorteggi del Mondiale, quindi l'argomento non è attuale".