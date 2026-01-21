Bale sull'esonero di Xabi Alonso: "Più che un allenatore, al Real serve un gestore di ego"

Gareth Bale, ex stella del Real Madrid e protagonista di cinque trionfi in Champions League con i blancos, ha parlato in modo chiaro della recente avventura di Xabi Alonso sulla panchina del club madrileno, conclusasi dopo pochi mesi. Intervistato da TNT Sports, il gallese ha sottolineato le qualità dell’allenatore, ma ha spiegato perché non abbia funzionato al Santiago Bernabéu.

"Xabi è un allenatore incredibile - ha dichiarato Bale - ha vinto al Bayer Leverkusen, ha conquistato trofei e ha allenato la squadra in maniera impeccabile. Ma al Real Madrid le cose non funzionano allo stesso modo: qui non serve solo allenare, serve essere un vero manager. Devi gestire l'ego dei singoli giocatori".

Il gallese ha evidenziato come nello spogliatoio ci siano autentiche superstar in grado di decidere una partita in un attimo. "Non serve fare troppa tattica - ha aggiunto -: in quella squadra ci sono giocatori che possono cambiare il match in un battito di ciglia. L’aspetto più importante è saper coccolare tutti, capire chi ha bisogno di fiducia e gestire le dinamiche interne".