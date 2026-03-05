Bale: "Zidane era rispettato, ma il migliore è stato Ancelotti. Metteva tutti di buon umore"

Gareth Bale ha raccontato alcuni retroscena sui suoi anni al Real Madrid, soffermandosi in particolare sui metodi di lavoro di Zinédine Zidane e Carlo Ancelotti. Pur riconoscendo il grande rispetto che lo spogliatoio nutriva per il tecnico francese, Bale ha ammesso di essere stato maggiormente colpito dalla gestione dell’allenatore italiano.

Intervenuto nel programma Stick to Football, l’ex esterno - che ha collezionato 258 presenze con il club madrileno, prima di ritirarsi nel 2022 - ha spiegato come l’approccio umano di Ancelotti abbia lasciato un segno profondo nel gruppo: "Zidane era molto rispettato per quello che è stato come giocatore", ha raccontato Bale. "Ma lo stile di gestione di Carlo era il migliore. Anche quando non giocavi, ti trattava come se fossi il suo migliore amico. Aveva la capacità di mettere tutti di buon umore e tirare fuori il meglio da ogni giocatore".

Secondo l’ex nazionale gallese, al Real Madrid il ruolo dell’allenatore va oltre la semplice tattica: "Lì non conta solo essere un tecnico, bisogna soprattutto saper gestire i giocatori. Certo, la tattica esiste, ma non deve essere tutto". Bale ha poi svelato anche un dettaglio curioso sul metodo di lavoro di Zidane: "Non si concentrava molto sulla tattica. Facevamo il minimo indispensabile: allenamento, possesso palla, tiri in porta e basta. Magari un quarto d’ora dedicato alla fase difensiva. Però aveva conquistato il rispetto di tutti grazie a ciò che aveva fatto da calciatore".

Zidane, fermo dal 2021 dopo la seconda esperienza al Real Madrid, viene indicato da molti come il principale candidato a succedere a Didier Deschamps sulla panchina della Francia dopo il Coppa del Mondo. Una Coppa del Mondo alla quale parteciperà Carlo Ancelotti come CT del Brasile.