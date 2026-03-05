Bale: "L'esonero di Xabi Alonso non mi ha sorpreso. Se esageri, al Real nessuno ti segue"

Intervistato da Stick to FootballMagazine, Gareth Bale ha ripercorso i momenti più significativi del suo periodo al Real Madrid, tra compagni di squadra, allenatori e decisioni chiave che hanno segnato la sua carriera. Il gallese non si è detto sorpreso dall’esonero di Xabi Alonso: "Non mi ha sorpreso. Al Real Madrid, se esageri, i giocatori non ti seguono… serve essere un grande allenatore, non per forza un tattico eccezionale".

Bale ha raccontato anche della possibilità di trasferirsi al Manchester United: "Sia il Manchester United che il Real Madrid erano interessati. Anzi, l’United offrì di più, parlai con David Moyes, ma il mio cuore era per il Madrid". Ha poi lodato la passione di Florentino Pérez e l’importanza della Champions League per il club: "Il presidente è presente il giorno prima delle partite e non vuoi deluderlo. È un appassionato di calcio e vuole lasciare un’eredità: per questo è il miglior presidente della storia del club".

Sul fronte dei compagni, Bale ha ricordato la celebre ‘BBC’ con Cristiano Ronaldo e Karim Benzema: "Ci capivamo benissimo, tutto sembrava naturale, senza troppa tattica". Riguardo Cristiano, Bale ha sottolineato la sua evoluzione: "Al Manchester United era più elegante, ma a Madrid è diventato un goleador. Entravi in campo e sapevi che avrebbe segnato: dava sicurezza a tutti".