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La Real Sociedad riprende la marcia: 3-1 all'Osasuna di Lisci grazie a super Guedes

La Real Sociedad riprende la marcia: 3-1 all'Osasuna di Lisci grazie a super GuedesTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
ieri alle 23:02Calcio estero
Michele Pavese

La domenica de LaLiga si chiude con la vittoria della Real Sociedad, che batte 3-1 l'Osasuna di Alessio Lisci. La squadra di Matarazzo, che negli ultimi tre mesi è stata sconfitta solo da Real e Atletico Madrid, chiude i conti in meno di un'ora, grazie alle reti di Oyarzabal (rigore) e Guedes (doppietta). Munoz rende meno amaro il passivo per gli ospiti, che restano in 11esima posizione e mancano l'occasione per scalare la classifica. I baschi volano invece al settimo posto, scavalcando l'Espanyol e portandosi a tre punti dal Celta Vigo.

Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1

Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe 1-0
Oviedo – Valencia 1-0
Real Madrid – Elche 4-1

Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol 2-1
Barcellona – Siviglia 5-2
Betis – Celta Vigo 1-1
Real Sociedad – Osasuna 3-1

Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)

Barcellona 70
Real Madrid 66
Atlético Madrid 57
Villarreal 55
Real Betis 44
Celta Vigo 41
Real Sociedad 38
Espanyol 37
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Siviglia 31
Rayo Vallecano 31
Maiorca 28
Alavés 28
Elche 26
Levante 22
Real Oviedo 21

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