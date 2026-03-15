La Real Sociedad riprende la marcia: 3-1 all'Osasuna di Lisci grazie a super Guedes

La domenica de LaLiga si chiude con la vittoria della Real Sociedad, che batte 3-1 l'Osasuna di Alessio Lisci. La squadra di Matarazzo, che negli ultimi tre mesi è stata sconfitta solo da Real e Atletico Madrid, chiude i conti in meno di un'ora, grazie alle reti di Oyarzabal (rigore) e Guedes (doppietta). Munoz rende meno amaro il passivo per gli ospiti, che restano in 11esima posizione e mancano l'occasione per scalare la classifica. I baschi volano invece al settimo posto, scavalcando l'Espanyol e portandosi a tre punti dal Celta Vigo.

Il programma del 27° turno de LaLiga

Venerdì 13 marzo

Alaves-Villarreal 1-1

Sabato 14 marzo

Girona – Athletic Bilbao 3-0

Atl. Madrid – Getafe 1-0

Oviedo – Valencia 1-0

Real Madrid – Elche 4-1

Domenica 15 marzo

Maiorca – Espanyol 2-1

Barcellona – Siviglia 5-2

Betis – Celta Vigo 1-1

Real Sociedad – Osasuna 3-1

Lunedì 16 marzo

Vallecano – Levante (21:00)

Barcellona 70

Real Madrid 66

Atlético Madrid 57

Villarreal 55

Real Betis 44

Celta Vigo 41

Real Sociedad 38

Espanyol 37

Getafe 35

Athletic Bilbao 35

Osasuna 34

Girona 34

Valencia 32

Siviglia 31

Rayo Vallecano 31

Maiorca 28

Alavés 28

Elche 26

Levante 22

Real Oviedo 21