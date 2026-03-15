Spagna, l'amichevole con la Serbia sostituirà la Finalissima. Ma manca l'avversario per il 30

La cancellazione della Finalissima ha costretto la Federazione spagnola a rivedere il programma della nazionale. Il primo incontro programmato a marzo sarà contro la Serbia e la partita si giocherà il 27 marzo, segnando un cambiamento di avversario, di scenario e di tipologia: da una sfida valevole per un titolo si passa a una semplice amichevole.

Per la seconda data, il 30 marzo, la Spagna aveva originariamente programmato un’amichevole contro l'Egitto allo stadio di Lusail di Doha, ma il match è stato ovviamente cancellato. La Federazione cerca ora un nuovo avversario, con sede in Spagna ancora da definire, per garantire un test valido in vista dei Mondiali estivi.

La scelta dell’avversario non è semplice: le nazionali disponibili sono poche, ma l’obiettivo della Federazione è trovare squadre capaci di mettere alla prova la Spagna guidata da Luis de la Fuente, in vista della preparazione alla prossima competizione mondiale.