Nmecha travolge l'arbitro, a fine partita si fa regalare un cartellino rosso con dedica

Dopo il 2-0 del Borussia Dortmund contro l'Augusta, il centrocampista Felix Nmecha ha portato a casa un "souvenir" decisamente insolito. Al 55', durante un tentativo di recupero palla con un intervento in scivolata, Nmecha ha colpito accidentalmente l’arbitro Bastian Dankert, che è caduto di schiena sul prato. Il gioco è stato interrotto per alcuni minuti, ma Dankert si è rialzato e ha continuato la partita.

A fine gara, l’episodio si è trasformato in un momento goliardico: come fosse uno scambio di maglie, l’arbitro ha consegnato a Nmecha un cartellino rosso firmato, con la scritta "riconsidera le tue scivolate", la data e i nomi delle squadre. Il centrocampista tedesco ha commentato con ironia: "Non mi sono fatto male. Penso che le uniche a soffrire siano state le sue spalle. Spero stia bene. Se no, avrei preso la palla io!".

Il momento è stato condiviso sui canali social del Borussia Dortmund e della Bundesliga, strappando sorrisi a tifosi e appassionati per l’originalità e lo spirito dimostrato da entrambe le parti.