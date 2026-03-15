Missione compiuta per Farioli: il Porto vince 3-0 e si porta a +7 su Benfica e Sporting
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Il Porto non sbaglia e sfrutta alla grande il passo falso dello Sporting, fermato sul 2-2 dal Braga. La squadra di Francesco Farioli non lascia scampo al Moreirense: finisce 3-0 grazie alle reti di Veiga, Pietuszewski e William Gomes. I Dragoes ora volano a quota 69, portando a 7 le lunghezze di vantaggio sulle due squadre di Lisbona, e dedicano il successo a Thiago Silva, che nelle scorse ore ha perso la madre.
Porto 69
Sporting 62
Benfica 62
Braga 46
Gil Vicente 42
Famalicao 42
Estoril 37
Moreirense 35
Guimaraes 32
Alverca 29
Rio Ave 27
Arouca 26
Santa Clara 25
Estrela 25
Casa Pia 24
Nacional 22
Tondela 19
AFS 10
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