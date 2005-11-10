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Barcellona, il barbecue di Flick per scacciare i fantasmi dopo i k.o. con PSG e Real

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 09:27Calcio estero
29.10.2026 09:27Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La settimana più difficile dall’inizio della stagione ha lasciato il segno in casa Barcellona. Dopo un avvio praticamente perfetto, i blaugrana hanno incassato due pesanti sconfitte contro avversari di altissimo livello: prima il k.o. per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, poi la battuta d’arresto nel Clasico contro il Real Madrid (2-1). Due risultati che hanno riportato la squadra di Hansi Flick con i piedi per terra, evidenziando alcuni problemi ancora da risolvere.

Il principale punto interrogativo riguarda la fase difensiva, considerata il reparto più fragile della squadra. Ma oltre alla qualità individuale, lo staff tecnico ha individuato anche difficoltà nella gestione dei momenti della partita, con cali di intensità e qualche errore di troppo nelle letture, aspetti in parte legati alla giovane età di molti protagonisti della rosa.

Flick riunisce la squadra: confronto aperto e voglia di ripartire

Per evitare che le due sconfitte possano trasformarsi in una crisi più profonda, Flick ha scelto una strada diversa dal semplice lavoro sul campo. Ieri sera l’allenatore tedesco ha organizzato un momento di condivisione con squadra e staff al centro sportivo del club: un barbecue pensato per ricompattare il gruppo, ma anche per affrontare apertamente le difficoltà emerse. Durante l’incontro alcuni leader dello spogliatoio, tra cui Raphinha e Rodri, hanno preso la parola per provare a scuotere i compagni. Il confronto è stato diretto: i giocatori hanno analizzato gli errori commessi nelle ultime partite, dal calo di aggressività al pressing fino alle imprecisioni nella costruzione del gioco.

L’obiettivo è ripartire senza perdere le certezze costruite nelle prime settimane. All’interno dello spogliatoio resta infatti la convinzione di avere qualità e potenziale per competere ai massimi livelli e puntare a vincere tutti i trofei. Ora la risposta dovrà arrivare sul campo, a partire dai prossimi appuntamenti contro Alaves, Aston Villa e Atletico Madrid, gare che diranno molto sulle ambizioni del nuovo Barcellona di Flick.

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