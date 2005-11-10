Carabao Cup, il Liverpool elimina il Chelsea ai rigori: decisivo l'errore di Fofana
Daniel Uccellieri
Il Liverpool passa il turno in Carabao Cup, eliminato il Chelsea ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi con il punteggio di 1-1 con reti di Morgan Rogers e Gakpo. Lotteria di rigori infinita, alla fine dopo una serie di rigori sbagliati da entrambe le parti, è stato decisivo l'errore di Fofana. Reds avanti, Blues eliminati.
Il programma della EFL Cup
Martedì 27 ottobre
Bradford City-Peterborough United 2-0
Fleetwood Town-Arsenal 5-3 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Mercoledì 28 ottobre
Manchester City-Brighton 6-5 DcR (2-2 nei tempi regolamentari)
Bournemouth-Aston Villa 3-0
Fulham-Crystal Palace 0-1
Sunderland-Brentford 3-2
Liverpool-Chelsea 7-6 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Giovedì 29 ottobre
Ore 20:45 – Everton-Newcastle United
In neretto le squadre qualificate