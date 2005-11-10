Spagna sotto choc per il disastro ferroviario: il mondo del calcio piange le vittime

Il tragico incidente ferroviario avvenuto sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, nei pressi di Toledo, ha sconvolto la Spagna. Il bilancio provvisorio parla di oltre 50 vittime e 176 feriti, spingendo il mondo dello sport a unirsi nel cordoglio con messaggi di vicinanza alle famiglie colpite.

Tra i primi a esprimere il proprio sostegno sono stati Barcellona e Real Madrid. Il club blaugrana ha manifestato le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione ai feriti. Anche i Blancos hanno diffuso un comunicato ufficiale, esprimendo profondo dolore per la tragedia, vicinanza alle persone coinvolte e riconoscenza nei confronti dei soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza.

Anche il Siviglia ha voluto rendere omaggio alle vittime, osservando un minuto di silenzio prima dell'allenamento della prima squadra. Nel frattempo, la Federazione calcistica spagnola ha deciso di rinviare tutte le gare di Coppa del Re in programma tra oggi e domani. In totale saranno 24 le partite da riprogrammare, nel rispetto del lutto nazionale seguito alla tragedia che ha colpito il Paese.