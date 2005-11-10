DFB Pokal, Bayern Monaco travolgente senza Kane: 6-1 al Magdeburgo, avanti anche il Leverkusen
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:36Calcio estero
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28.10.2026 23:36Calcio estero
Il Bayern travolge 6-1 il Magdeburgo senza Kane, il Leverkusen vince 5-2 con il Norimberga. Avanti anche Kaiserslautern e Kiel.
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Tutto facile per il Bayern Monaco anche senza Harry Kane, rimasto in panchina. Nei sedicesimi di finale di DFB Pokal i bavaresi si sono imposti 6-1 contro il Magdeburg. Anche il Leverkusen segna a valanga e passa il turno, 5-2 con il Norimberga. Il Kaiserslautern passa 2-0 in casa dell'Hannover e strappa il pass per gli ottavi. Passa anche il Kiel, che ha eliminato l'Hoffenheim ai calci di rigore.
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00
Dynamo Dresda-Schalke 04 2-0
Friburgo-Wolfsburg 3-2
Jeddeloh-Hertha Berlino 0-2
Paderborn-Stoccarda 0-1
Ore 20:45
Bayern Monaco-Magdeburgo 6-1
Hannover-Kaiserslautern 0-2
Holstein Kiel-Hoffenheim 5-4 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Bayer Leverkusen-Norimberga 5-2
In neretto le squadre qualificate agli ottavi
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