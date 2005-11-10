Il padre di Yamal nella bufera: rissa sfiorata dopo aver sputato a una cameriera

Mounir Nasraoui, padre del calciatore del Barcellona Lamine Yamal, sarebbe stato protagonista di un acceso alterco all'aeroporto di Barcellona, dove si trovava per prendere un volo diretto a Londra in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro. L'episodio, avvenuto in una caffetteria dell'area d'attesa del terminal, avrebbe coinvolto il personale del locale e richiesto l'intervento della Guardia Civil.

Lite in aeroporto, interviene la Guardia Civil

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Crónica Global la discussione sarebbe nata da un diverbio tra Nasraoui e il personale della caffetteria, per poi degenerare. Stando alla ricostruzione, il padre del giovane attaccante avrebbe sputato in faccia a una dipendente del locale durante il confronto.

La tensione generata dall'episodio avrebbe reso necessario l'intervento degli agenti della Guardia Civil, chiamati a riportare la situazione alla normalità. Al momento, la ricostruzione si basa sulle testimonianze riportate dalla testata spagnola.

Nasraoui è partito regolarmente per Londra

Nonostante l'alterco e l'intervento delle forze dell'ordine, l'episodio non avrebbe impedito a Nasraoui di proseguire il proprio viaggio. Il padre di Lamine Yamal è infatti riuscito a imbarcarsi regolarmente sul volo diretto a Londra, dove era atteso per partecipare alla cerimonia del Pallone d'Oro.