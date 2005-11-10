Il padre di Yamal nella bufera: rissa sfiorata dopo aver sputato a una cameriera
Daniel Uccellieri
Mounir Nasraoui, padre del calciatore del Barcellona Lamine Yamal, sarebbe stato protagonista di un acceso alterco all'aeroporto di Barcellona, dove si trovava per prendere un volo diretto a Londra in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro. L'episodio, avvenuto in una caffetteria dell'area d'attesa del terminal, avrebbe coinvolto il personale del locale e richiesto l'intervento della Guardia Civil.
Lite in aeroporto, interviene la Guardia Civil
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Crónica Global la discussione sarebbe nata da un diverbio tra Nasraoui e il personale della caffetteria, per poi degenerare. Stando alla ricostruzione, il padre del giovane attaccante avrebbe sputato in faccia a una dipendente del locale durante il confronto.
La tensione generata dall'episodio avrebbe reso necessario l'intervento degli agenti della Guardia Civil, chiamati a riportare la situazione alla normalità. Al momento, la ricostruzione si basa sulle testimonianze riportate dalla testata spagnola.
Nasraoui è partito regolarmente per Londra
Nonostante l'alterco e l'intervento delle forze dell'ordine, l'episodio non avrebbe impedito a Nasraoui di proseguire il proprio viaggio. Il padre di Lamine Yamal è infatti riuscito a imbarcarsi regolarmente sul volo diretto a Londra, dove era atteso per partecipare alla cerimonia del Pallone d'Oro.