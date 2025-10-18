Postecoglou non è arrivato nemmeno ad Halloween: i dati spaventosi al Nottingham Forest

I "buu" hanno risuonato in tutto il City Ground. Al triplice fischio della partita contro il Chelsea, di fronte all'ennesima figuraccia stagionale del Nottingham Forest, i tifosi dei Tricky Trees hanno trasmesso tutto il proprio dissenso nei confronti dell'ormai ex allenatore Ange Postecoglou. E non ci è voluto molto - praticamente 20 minuti - affinché dai piani alti del club inglese arrivasse la comunicazione dell'esonero in tronco dell'australiano: "Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, a seguito di una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglou è stato sollevato dall'incarico di allenatore con effetto immediato. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in questo momento".

È durato solamente 39 giorni il regno di Postecoglou al Nottingham Forest. Poco più di un mese sulla panchina dei Reds, nemmeno una vittoria in 8 partite disputate e la pressione sulle spalle del tecnico che è finita per trasformarsi in una rottura definitiva. Così il proprietario, Evangelos Marinakis, si è mosso per tempo per porre fine ad un'era breve e disastrosa.

Dati da far accapponare la pelle. Solo un punto in 5 gare di Premier League, un pareggio e un ko in Europa League (tra Betis e Midtylland). E l'eliminazione precoce dalla Carabao Cup nello scontro secco con lo Swansea, club del Championship, quando il Forest era in vantaggio per 2-1 al 92º minuto ma ha subito due gol in quattro minuti, perdendo 3-2.