Liverpool, Van Dijk: "È chiaro che dobbiamo migliorare, ma abbiamo vinto 7 gare su 10..."

Grande attesa per il match di domani ad Anfield tra il Liverpool e il Manchester United. Una classica del calcio inglese che arriva in un momento molto delicato per le due squadre. Da una parte i Red Devisl vanno a caccia di continuità dopo l'ultima gara vinta con il Sunderland. Dall'altra la formazione di Slot, ancora in cerca di nuovi equilibri dopo il faraonico mercato estivo e reduce da tre sconfitte consecutive. Di questo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il capitano dei Reds Virgil Van Dijk: "È abbastanza chiaro che dobbiamo migliorare in attacco, in difesa, nel possesso palla, nei calci piazzati, ma il fatto è che in totale abbiamo vinto sette partite su dieci".

L'olandese non ha perso però la propria fiducia: "Se miglioriamo questi aspetti, potrebbe essere una stagione davvero speciale. Sappiamo come funziona il mondo e sappiamo che c'è molto rumore, analisi su certe cose, sta a noi concentrarci sull'obiettivo che ci attende. Lavoriamo su ogni cosa che dobbiamo migliorare, non siamo ciechi, dobbiamo migliorare".

Infine, Van Dijk ha commentato anche l'avversaria: "A volte mostrano molta qualità, ma altre volte mostrano anche molta vulnerabilità. Spero che riusciremo a sfruttarla, nonostante veniamo da due pareggi nella passata stagione. Inoltre ci hanno eliminati in FA Cup: quel momento fu piuttosto duro. Questo ci insegna che ci sono sempre partite difficili, a prescindere dalle circostanze. Dobbiamo essere pronti a delle battaglie".