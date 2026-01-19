Barcellona, è fatta per la cessione di ter Stegen: accordo col Girona per il prestito

Le gerarchie tra i pali del Barcellona sono cambiate e il futuro di Marc-André ter Stegen sarà dunque altrove L’ultima scelta di Hansi Flick, con Joan García titolare e il tedesco relegato in panchina, è stata la goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso: il portiere tedesco diventerà presto un nuovo calciatore del Girona.

Il club catalano ha infatti intensificato i contatti con il Barça per assicurarsi Ter Stegen in prestito fino al termine della stagione. Nelle ultime ore, come riferito da Fabrizio Romano, arrivato anche un accordo verbale tra le parti, dopo il via libera dello stesso portiere della scorsa settimana. Ora sono attesi i passaggi formali per definire l’operazione e aprire un nuovo capitolo nella carriera del tedesco. Un addio che, fino a poche settimane fa, sembrava impensabile.