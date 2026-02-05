Ter Stegen sconsolato dopo il nuovo infortunio: "Sempre stato positivo, stavolta è dura"

Marc-André Ter Stegen sta vivendo senza dubbio il momento più difficile della sua carriera. Dopo aver perso il posto da titolare al Barcellona a favore di Joan Garcia e aver scelto di trasferirsi in prestito al Girona per ritrovare continuità e non compromettere le sue chance in Nazionale a pochi mesi dal Mondiale, il portiere tedesco ha subito un grave infortunio al tendine della coscia sinistra già durante la partita contro l’Oviedo. L’operazione è inevitabile e i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai quattro mesi, un duro colpo per le ambizioni di Ter Stegen.

Il 33enne ha voluto rompere il silenzio con un messaggio sui social, condividendo la propria delusione ma anche la determinazione a rimanere positivo. "La maggior parte di voi non mi conosce personalmente, quindi voglio condividere qualcosa. Sono una persona positiva, lo sono sempre stato, e ho affrontato ogni sfida con questa mentalità. Ma questa volta è particolarmente difficile".

Ter Stegen ha raccontato il momento dell’infortunio: "Lo scorso fine settimana è successo il peggio: mi sono fatto male durante la partita. Avevo appena iniziato questa avventura al Girona, dove fin dal primo minuto sono stato accolto con grande calore. Ero entusiasta di far parte della squadra e di contribuire al nostro obiettivo comune. Ora il mio ruolo è cambiato completamente, ma il mio sostegno alla squadra non cambierà". Il portiere ha concluso sottolineando il legame con compagni e staff: "Non è solo un grande gruppo di giocatori e tecnici; mi sento in famiglia e ho percepito subito il loro supporto. Come atleti, la nostra gioia più grande è allenarsi e giocare, ma dovrò mettere tutto in pausa per diversi mesi a causa dell’operazione. Tornerò".