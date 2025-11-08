Barcellona, Flick su Yamal: "Chiedo alla Nazionale che se ne prenda cura, come noi"

Nel corso della conferenza stampa in vista del match di domani contro il Celta Vigo, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha toccato vari argomenti tra cui la gestione di Lamine Yamal: "Chiedo alla Nazionale la stessa cosa che stiamo facendo qui: che si prendano cura di lui. È cambiato, sta molto meglio, si allena molto bene, fa trattamenti quotidiani in palestra... Può tornare al suo livello migliore, non è ancora al cento per cento. Dobbiamo prenderci cura di lui, qui e con la nazionale. E penso che anche loro lo stiano facendo".

Sul confronto con il suo Bayern, come riportato da Marca, dice: "È facile fare paragoni. Ma bisogna guardare il quadro generale. Non parlerò del Bayern qui. Abbiamo vinto la Bundesliga al secondo anno. Qui abbiamo molti infortunati, e sono giocatori chiave. Stiamo gestendo bene la situazione, al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo ottenuto un punto a Bruges. E siamo secondi in Liga. È novembre, abbiamo ancora molta strada da fare. I giocatori sanno che devono giocare meglio. Quando tutti saranno tornati, dopo due o tre partite saranno più forti. Ma nel frattempo, dobbiamo continuare a lottare. Non l'abbiamo vista a Bruges, non abbiamo visto la lotta che vogliamo, e spero di vederla domani".