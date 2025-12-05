Barcellona, Flick: "Per Garcia rinnovo meritato, potrebbe essere un capitano in futuro"

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Liga contro il Betis, toccando temi delicati come la gestione dello spogliatoio e l'importanza dei giovani talenti. L'allenatore tedesco ha affrontato apertamente la questione del turnover e della frustrazione dei giocatori che non trovano spazio, sottolineando l'importanza del comportamento professionale: "Questo è un lavoro, sono un allenatore e solo undici giocatori possono partire titolari. Ma la responsabilità, per quanto riguarda il comportamento, è che quando si è frustrati non si può dare il 100%. Questo va accettato, non tutti i giocatori possono giocare ed è una cosa che dico sempre ai ragazzi. Posso dirlo perché anche io sono stato un giocatore. Il messaggio che voglio dare è: godetevi la possibilità di giocare a calcio con il resto dei compagni".

Ancora sul turnover: "Questa situazione è normale in un club come il Barça. Capisco che ci siano giocatori che non sono contenti, ma devono dare il 100% di tutto. Il mio compito è gestire la squadra, e in questo puoi avere dei dubbi". Flick ha riservato parole di grande elogio per Lamine Yamal, evidenziandone i miglioramenti su entrambi i lati del campo: "Parliamo sempre dei giocatori nel ruolo offensivo e difensivo; anche contro l'Atlético, la sua pressione ha aiutato molto la squadra. È migliorato tantissimo in difesa, ma anche in attacco. Il livello che sta mostrando è fantastico, mi piace molto vederlo ed è un giocatore che vuole sempre migliorare. Vuole andare avanti e superare il suo avversario".

"A volte non è facile, ci sono molti giocatori in La Liga che amano queste situazioni nell'uno contro uno, ma nel caso di Lamine, nel 90% delle volte subisce fallo, ma lui continua. Bisogna saper prendere le decisioni giuste, avere fiducia in sé stessi e poter dare il proprio contributo". Infine sul rinnovo di Eric Garcia ha detto: "Penso che il livello a cui gioca e ciò che sta dimostrando sia ottimo, si merita il rinnovo. È un giocatore importante nello spogliatoio, ama questo club e potrebbe essere un capitano in futuro. Dall'inizio della stagione abbiamo potuto vedere il suo potenziale; all'inizio soffriva di infortuni, ma alla fine è un giocatore molto professionale, ed è fantastico da vedere. Dà tutto sempre, non importa se gioca da terzino, mediano... Sono molto contento per lui, si merita di rinnovare e sono buone notizie per tutti".