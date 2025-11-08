Barcellona, Flick: "Dobbiamo continuare a lottare, stiamo gestendo bene la situazione"

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Celta Vigo. Tra i tanti argomenti toccati, come riportato da Mundo Deportivo, ci sono anche gli avversari di domani: "In questo momento il Celta è in un buon momento, ma alla fine è tutta una questione di atteggiamento. Ne abbiamo parlato. È importante vincere lì; vogliamo arrivare lì con altri tre punti. Ma è una questione di mentalità".

La squadra, nelle ultime 3 partite, ha perso contro il Real e pareggiato contro Il Bruges. Il mister, però, non fa drammi: "Stiamo gestendo bene la situazione. Ora siamo a cinque punti dal Real Madrid, ma siamo secondi. Abbiamo ancora molta strada da fare fino a maggio. Quando tutti saranno tornati, saranno al meglio dopo solo due o tre partite. Quello che dobbiamo fare è continuare a lottare: non l'abbiamo visto a Bruges, spero che lo vedremo domani".