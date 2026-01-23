Barcellona, Gavi vede la luce: rientro graduale in squadra, ancora un mese di attesa

Il ritorno di Gavi è sempre più vicino. Il centrocampista del Barcellona ha ormai superato la fase più delicata del recupero ed è pronto a rientrare gradualmente a lavorare con la squadra. Negli ultimi giorni ha lavorato soprattutto in palestra, concentrandosi sul rafforzamento muscolare e su sedute specifiche con il fisioterapista. Ora, però, ha compiuto un passo importante: è tornato ad allenarsi sul campo e ha ripreso a correre.

Il prossimo step sarà il reinserimento progressivo nel lavoro con il gruppo. Secondo la tabella di marcia del club, Gavi potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni tra circa dieci giorni, già dalla prossima settimana o al massimo da quella successiva. Tutto dipenderà, come sempre, dalle risposte del ginocchio giorno dopo giorno, ma le sensazioni sono positive.

Più complesso, invece, stabilire con precisione la data del ritorno in partita. L’idea condivisa tra staff medico e tecnico è quella di rivederlo in campo a metà febbraio, a condizione che i primi allenamenti collettivi confermino i progressi attesi. Hansi Flick non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. Nonostante si tratti di un infortunio diverso rispetto al grave stop del 2023, l’allenatore tedesco preferisce massima prudenza per garantire un recupero completo. Una linea condivisa dallo stesso Gavi, consapevole che un Mondiale è all’orizzonte e che per esserci dovrà presentarsi al top della condizione. L’infortunio di Pedri, inoltre, non influirà sul suo rientro.

Gavi si era fermato lo scorso settembre ed era stato sottoposto a un’artroscopia per una lesione al menisco interno, nello stesso ginocchio già operato in passato. I tempi di recupero stimati - tra quattro e cinque mesi - sono stati rispettati: il quinto mese scadrà infatti a fine febbraio. Il conto alla rovescia è iniziato.