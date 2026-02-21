Il retroscena di Sport: Alemany tentò di vendere Gavi al PSG, Deco bloccò l'operazione

L’estate 2023 avrebbe potuto segnare una svolta epocale nella carriera di Gavi. Il Barcellona, alle prese con una delicata situazione finanziaria, aveva valutato uno scambio clamoroso con il Paris Saint-Germain: Fabián Ruiz e Marco Verratti in cambio del giovane centrocampista cresciuto a La Masia. L’arrivo di Luis Enrique sulla panchina parigina aveva ulteriormente rafforzato l’interesse del PSG, convinto di mettere le mani su uno dei talenti più puri della sua generazione.

Retroscena su Foyth e l'addio di Alemany - A fermare l’operazione è stata però l’intermediazione di Deco e, soprattutto, la ferma volontà dello stesso Gavi di restare a Barcellona. Una decisione che ha cambiato il corso degli eventi e consolidato il giovane spagnolo come simbolo del progetto blaugrana, incarnando la continuità e l’identità del club. Secondo quanto riportato da Sport, quell’affare mancato ha anche accelerato l’uscita di Mateu Alemany dalla direzione sportiva. L’ex dirigente aveva infatti tentato anche di portare a Barcellona Juan Foyth, un’operazione voluta esclusivamente da lui e da Xavi, ma bloccata dalle eccessive richieste economiche del giocatore.

Oggi Gavi rappresenta un punto fermo del Barça, simbolo di lealtà e talento, dimostrando che a volte la scelta di restare può rivelarsi più decisiva di un trasferimento milionario.