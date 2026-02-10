Barcellona, Gavi è tornato a lavorare col pallone: il rientro è sempre più vicino

Gavi ha superato un passo importante nella sua riabilitazione. Il centrocampista andaluso del Barcellona, fermo dall’agosto scorso a causa di un’artroscopia per la riparazione di una lesione al menisco, ha ripreso gli allenamenti col pallone nella giornata di ieri. L’internazionale spagnolo, 21 anni e appena 66 minuti disputati in stagione, ha espresso tutta la sua gioia sui social: "Che piacere allenarmi di nuovo con il pallone dopo così tanto tempo!".

Il ritorno in campo sembra ormai imminente, anche se al momento non è stata fissata una data precisa, come riporta Marca. La prudenza resta fondamentale, vista la storia di infortuni importanti, tra cui la rottura dei legamenti crociati nelle stagioni precedenti. Hansi Flick, allenatore blaugrana, ha sottolineato l’approccio graduale: "Lo seguiremo passo dopo passo e lo supporteremo per permettergli di tornare al massimo della forma". Il Barça punta sul giovane talento per ritrovare il suo ruolo chiave a centrocampo e dare un contributo decisivo nella fase finale della stagione. Un ritorno che rappresenta una notizia importante per il club e per i tifosi, che attendono con impazienza di rivedere il prodigio spagnolo protagonista sul campo.