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Barcellona, i numeri di Rashford sono da riscatto. Ma c'è un'altra ipotesi per il futuro

Barcellona, i numeri di Rashford sono da riscatto. Ma c'è un'altra ipotesi per il futuroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Cambia la posizione, non cambia l’impatto: Marcus Rashford continua a lasciare il segno con la maglia del Barcellona. Anche nella trasferta di Pamplona contro l’Osasuna, l’attaccante inglese è stato determinante entrando dalla panchina e fornendo l’assist per il gol di Lewandowski, che ha aperto la strada al successo per 2-1.

Schierato sulla corsia destra al posto di Rooney Bardghji, scelto inizialmente da Hansi Flick per sopperire all’assenza di Lamine Yamal, Rashford ha mostrato subito un approccio più diretto e incisivo, mettendo in mezzo diversi palloni pericolosi. Numeri alla mano, la sua stagione parla chiaro: 13 gol e 14 assist complessivi.

Pur essendo più a suo agio partendo da sinistra, dove può rientrare e sfruttare il tiro, il classe ’97 ha dimostrato di potersi adattare anche sull’altra fascia, come già visto in passato ai tempi del Manchester United. Una soluzione che il Barça aveva già considerato e che ora torna d’attualità proprio per l’assenza di Yamal. Non è escluso, dunque, che Rashford possa partire titolare sulla destra nel prossimo Clásico. Resta invece aperta la questione legata al futuro: i 30 milioni richiesti per il riscatto rappresentano un ostacolo, ma la sua duttilità potrebbe convincere il club a prolungarne almeno il prestito. A scriverlo è Mundo Deportivo.

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