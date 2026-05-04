Dani Alves predicatore al Metropolitano: "Ero in carcere, Cristo mi ha reso libero"

Dani Alves è tornato sotto i riflettori, ancora una volta lontano dal calcio. Il brasiliano è stato tra i protagonisti dell’evento evangelico "The Change Madrid 2026", che ha riunito oltre 35.000 persone allo Stadio Metropolitano. Davanti a una folla imponente, Alves ha raccontato pubblicamente il suo percorso personale, segnato dal periodo trascorso in carcere e da una profonda svolta spirituale. "Sono stato 14 mesi in prigione, ma proprio lì Cristo mi ha reso libero", ha dichiarato durante il suo intervento, tra i più attesi della serata.

L’ex calciatore ha spiegato come la fede sia diventata centrale nella sua vita dopo aver attraversato uno dei momenti più difficili: "Avevo perso tutto, ma proprio perdendo tutto ho trovato Gesù". Parole forti, che testimoniano un cambiamento radicale rispetto al passato. Dopo la detenzione preventiva e la successiva assoluzione da parte del tribunale, Alves aveva già raccontato sui social il suo avvicinamento alla religione, parlando di un vero e proprio patto con Dio: "Io ti seguirò, ma tu proteggi la mia famiglia e chi mi è rimasto vicino".

Secondo il brasiliano, questo percorso è iniziato grazie all’incontro con "un messaggero", arrivato "nel momento più buio, in mezzo alla tempesta". L’evento, a ingresso gratuito, ha unito musica gospel, testimonianze e predicazioni, con l’obiettivo - come spiegato dagli organizzatori - di trasformare Madrid in un punto di riferimento europeo per il movimento evangelico.