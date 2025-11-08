Barcellona, in ballo il futuro di Bernal: non è esclusa una cessione in prestito a gennaio

Barcellona concentrato sul presente, ma anche sulla gestione sapiente dei suoi talenti sia per la stagione in corso che per il futuro. Fa certamente parte di questa categoria Marc Bernal, tornato ad inizio anno dopo un grave infortunio al ginocchio. Il centrocampista classe 2007 è rientrato nel finale del match contro il Valencia, datato 14 settembre. Ha poi giocato uno scampolo di partita due settimane più tardi contro l'Oviedo e accumulato 21 minuti nelle sfide di Champions contro PSG e Olympiacos.

Per il resto, solo panchina. Uno scarso minutaggio che di certo non ha giovato al giovane centrocampista, escluso dal ct dell'Under 21 spagnola David Gordo in vista delle imminenti sfide contro San Marino e Romania valide per le qualificazioni all'Europeo del 2027. Per il futuro in blaugrana di Marc Bernal sarà decisiva l'ultima parte dell'anno solare.

Dopo la pausa per le Nazionali, il Barcellona avrà 7 impegni prima di Natale tra Liga e Champions. Partite in cui il classe 2007, nel momento in cui verrà chiamato in causa, dovrà dimostrare il suo valore. Per il momento, stando a quello che riporta Mundo Deportivo, l'ipotesi di un prestito a gennaio resta remota. Tuttavia, se dovesse continuare a non giocare oppure se il club ritenesse le sue prestazioni non all'altezza, tale eventualità potrebbe prendere quota.