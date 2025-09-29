Ufficiale Il Barcellona si tiene baby Bernal: rinnovo fino al 2029 per il 18enne della cantera

Il Barcellona ha ufficializzato sul proprio portale e sui social il rinnovo di Marc Bernal fino al 2029. Il mediano spagnolo, classe 2007, ha firmato il suo nuovo contratto con i blaugrana negli uffici del club alla presenza del presidente Joan Laporta e dei responsabili dell’area sportiva.

Bernal ha 18 anni ed è uno dei giocatori con maggiore prospettiva del settore giovanile del club catalano. Si è infortunato a Vallecas il 27 agosto 2024 ed è rimasto fermo per un anno, poi è tornato in campo solo nella partita contro il Valencia, nella quale ha giocato per 9 minuti, ed è poi riuscito a scendere in campo anche per un minuto contro l’Oviedo. Il piano di Hansi Flick per lui è già delineato: verrà inserito di nuovo in campo col contagocce in un primo momento in seguito al grave infortunio al ginocchio.

Il comunicato ufficiale

"L'FC Barcellona e il giocatore Marc Bernal hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del calciatore fino a giugno 2029. La firma è avvenuta lunedì mattina presso gli uffici del Club, alla presenza del presidente del Barça Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafael Yuste e del direttore dell'area calcistica, Deco".