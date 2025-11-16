Ronaldo in estasi, giocherà il suo sesto Mondiale: "Ci siamo, forza Portogallo"
Il quadro delle qualificate al prossimo Mondiale si arricchisce di un nome pesante. Dopo Inghilterra, Francia e Croazia, anche il Portogallo stacca ufficialmente il pass per la rassegna iridata grazie a una vittoria roboante. La Nazionale guidata da Roberto Martínez ha schiantato l'Armenia con un clamoroso 9-1, conquistando aritmeticamente la qualificazione e diventando la trentunesima squadra e la quarta europea a blindare il posto.
Per il Portogallo si tratta della nona partecipazione al Mondiale nella sua storia, un traguardo celebrato con enfasi dal suo leader indiscusso, Cristiano Ronaldo, oggi squalificato dopo il cartellino rosso preso nell'ultimo match. Il quarantenne fuoriclasse, subito dopo il fischio finale all'Estádio do Dragão, ha affidato ai social network tutta la sua gioia e quella della squadra. Pubblicando una foto di gruppo e una sua personale, CR7 ha lanciato il grido di battaglia: "Siamo ai Mondiali! Forza, Portogallo!". Per Ronaldo, la qualificazione rappresenta il sesto Mondiale in carriera, una cifra che consolida ulteriormente la sua leggenda nel calcio internazionale.
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (4)
Francia
Inghilterra
Croazia
Portogallo
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay