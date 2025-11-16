Ronaldo in estasi, giocherà il suo sesto Mondiale: "Ci siamo, forza Portogallo"

Il quadro delle qualificate al prossimo Mondiale si arricchisce di un nome pesante. Dopo Inghilterra, Francia e Croazia, anche il Portogallo stacca ufficialmente il pass per la rassegna iridata grazie a una vittoria roboante. La Nazionale guidata da Roberto Martínez ha schiantato l'Armenia con un clamoroso 9-1, conquistando aritmeticamente la qualificazione e diventando la trentunesima squadra e la quarta europea a blindare il posto.

Per il Portogallo si tratta della nona partecipazione al Mondiale nella sua storia, un traguardo celebrato con enfasi dal suo leader indiscusso, Cristiano Ronaldo, oggi squalificato dopo il cartellino rosso preso nell'ultimo match. Il quarantenne fuoriclasse, subito dopo il fischio finale all'Estádio do Dragão, ha affidato ai social network tutta la sua gioia e quella della squadra. Pubblicando una foto di gruppo e una sua personale, CR7 ha lanciato il grido di battaglia: "Siamo ai Mondiali! Forza, Portogallo!". Per Ronaldo, la qualificazione rappresenta il sesto Mondiale in carriera, una cifra che consolida ulteriormente la sua leggenda nel calcio internazionale.

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (4)

Francia

Inghilterra

Croazia

Portogallo

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay