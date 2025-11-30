Joan Garcia si prende il Barcellona, Olmo: "Che partita. E ora abbiamo Raphinha e Pedri..."

Il Barcellona rimonta l'Alaves grazie a una doppietta di Dani Olmo e balza in vetta alla classifica nella Liga spagnola in attesa del risultato del Real Madrid, domani contro il Girona.

Al termine della sfida proprio Dani Olmo ha parlato ai microfoni di Dazn: "Siamo stati un po' di sorpresi per il gol iniziale dell'Alavés, ma la squadra ha risolto molto bene la situazione, siamo andati avanti con la nostra idea, penso che abbiamo dominato e alla fine siamo riusciti a vincere", le sue parole.

Poi ancora sull'Alaves: "Hanno avuto le loro opportunità, è una squadra che propone e che gioca molto bene, ma abbiamo anche Joan (Garcia, il portiere oggi decisivo due volte n.d.r.) che ha fatto una grande partita e si fa trovare sempre pronto quando ne abbiamo bisogno".

Sulla propria doppietta poi spiega: "Sono molto felice dei miei due gol, è un sogno che si avvera poter giocare qui, soprattutto segnare e aiutare la squadra a vincere". Un Barcellona che poi ha ritrovato Raphinha, oggi titolare dopo gli spezzoni di gara nelle ultime dei blaugrana, con Pedri subentrato nella ripresa di rientro dall'infortunio: ""Siamo felici di avere il maggior numero di giocatori disponibili, felici per Raphinha e Pedri e desiderosi di vederli di più con noi in campo, ci serve il loro aiuto".