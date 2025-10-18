Barcellona, niente Girona per Ferran Torres: out per l'infortunio rimediato in Nazionale

Notizie importanti in casa Barcellona sul piano degli infortuni, in vista del match di oggi contro il Girona. Di seguito gli aggiornamenti riguardo alle condizioni di Ferran Torres, dati tramite un comunicato ufficiale: "Ferran Torres salterà la partita di sabato contro il Girona a titolo precauzionale, poiché accusa fastidi a causa di uno stiramento ai muscoli posteriori della coscia della gamba sinistra, subito durante l'impegno con la nazionale spagnola.

L'attaccante valenciano è tornato in campo con la nazionale spagnola prima della sosta di ottobre. Finora in questa stagione ha collezionato 10 presenze, segnando cinque gol e fornendo un assist con la maglia blaugrana".

L'ultima seduta di allenamento blaugrana

"Venerdì mattina - si legge sul sito dei catalani -, la squadra di Hansi Flick ha sostenuto l'ultimo allenamento in vista del prossimo derby (calcio d'inizio alle 16:15 CEST). Hanno partecipato tutti i giocatori disponibili della prima squadra, insieme a sette giocatori della squadra riserve: Kochen, Eder Aller, Dro, Jofre, Toni Fernández, Xavi Espart e Juan Hernández.

Con ciò, i giocatori del Barça hanno concluso i preparativi per una partita che si terrà subito dopo la sosta internazionale di ottobre e che rappresenterà un'opportunità fondamentale per la squadra di rimettersi in carreggiata sul fronte nazionale dopo la sconfitta contro il Siviglia di due settimane fa".