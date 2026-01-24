Barcellona pronto a blindare Fermin Lopez: si valuta un rinnovo di contratto per l'esterno

Tutti su Fermin Lopez. Le prestazioni del fantasista hanno fatto sì da attirare le attenzioni di diverse squadre del panorama calcistico internazionale. La stagione è decisamente importante. Hansi Flick lo ha già impiegato in 24 occasioni fra le varie occasioni e il calciatore spagnolo lo ha ripagato con ben 10 reti e 10 assist. Numeri importanti che dovranno indurre la società catalana a bloccare il giocatore.

Per frenare la concorrenza e le voci di mercato che potrebbero addensarsi in questi giorni, riporta l’edizione odierna di Sport, la società starebbe pensando di blindare il proprio giocatore offrendogli un nuovo contratto. Adesso si dovrà valutare di quante stagioni sarà il rinnovo e se l'offerta verrà accettata dall'entourage del giocatore.