Ufficiale Barcellona, ecco l'annuncio: Fermin Lopez rinnova il contratto fino al 2031

Il Barcellona ha scelto di puntare ancora su uno dei profili più cresciuti nelle ultime stagioni. Il club blaugrana ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Fermín Lopez fino al 2031, mettendo al sicuro un talento diventato centrale nel progetto tecnico di Hansi Flick e già finito nel mirino di diversi top club europei.

La scorsa estate Chelsea e Bayern Monaco avevano tentato l’assalto, ma il centrocampista andaluso aveva preferito restare nel club che lo ha formato. Da lì sono partiti i contatti tra la dirigenza, rappresentata da Deco, e l’entourage del giocatore per adeguare un accordo che risultava ormai superato rispetto al suo peso in squadra. Il Barcellona ha così presentato una proposta migliorativa: stipendio più che raddoppiato, bonus legati agli obiettivi e prolungamento di due anni rispetto alla scadenza originaria del 2029. Resta invariata la clausola rescissoria, fissata a 500 milioni di euro.



L’intesa è stata definita all’inizio della settimana, dopo che Fermín aveva valutato l’offerta insieme alla famiglia e al suo agente, Xavi Giménez, al termine dell’impegno contro l’Oviedo. La firma ufficiale avverrà nei prossimi giorni negli uffici del presidente Joan Laporta, seguita dalle dichiarazioni del giocatore ai media.

Sul campo, intanto, Fermín continua a incidere: in stagione ha già messo insieme 10 gol e 11 assist, con l’ultimo passaggio decisivo servito a Lamine Yamal nel successo per 2-1 contro il Copenaghen. Numeri che spiegano perché il Barça abbia deciso di blindarlo.