Barcellona, Fermin Lopez resta: accordo verbale per il prolungamento. E ingaggio ritoccato

Non ci saranno imprevisti questa volta. Il Barcellona, secondo quanto rivelato da COPE, ha raggiunto un accordo verbale con Fermín Lopez per un nuovo contratto valido fino a giugno 2031: il trequartista spagnolo, classe 2003, che ha rifiutato di dire addio al club blaugrana lo scorso agosto ora è pronto a prolungare il matrimonio con i catalani.

A breve Fermin firmerà il nuovo accordo con il Barcellona, che prevederà anche un adeguamento dell'ingaggio. Al momento lo spagnolo di 23 anni percepisce uno stipendio da 2,4 milioni annuali e ha un contratto valido fino all'estate del 2029, ma la dirigenza blaugrana non intende correre rischi inutili e preferisce rispedire al mittente eventuali corteggiamenti da parte di interessati dall'estero. La firma, secondo le ultime novità proposte dalla Spagna, dovrebbe arrivare già questa settimana.

La decisione del Barça di blindare ulteriormente il classe 2003 - secondo quanto riferito da Mundo Deportivo - nasce dalla ferma volontà di allontanare le sirene della Premier League, in particolare del Chelsea. Il fortissimo legame di Fermín con i colori blaugrana, dimostrato dal rifiuto di precedenti offerte, unito alla totale fiducia riposta in lui da Hansi Flick, lo hanno reso un pilastro inamovibile del nuovo progetto sportivo catalano. A prescindere dalla folta presenza di "rivali" nella sua stessa zona di campo.