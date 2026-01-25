Il Barcellona ora ha fretta: l'intenzione è blindare Fermin Lopez entro la prossima settimana

Il Barcellona è pronto a blindare Fermín López dopo la sua straordinaria stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana ha presentato un'offerta ufficiale per estendere il contratto del talento di El Campillo fino al 2031. La proposta prevede un importante adeguamento economico, con un aumento dell'ingaggio superiore al 50% rispetto alla base attuale e l'inserimento di bonus legati alle prestazioni che, una volta raggiunti, diventerebbero parte integrante dello stipendio fisso.

Le trattative, condotte dal direttore sportivo Deco e dall'agente del calciatore Xavi Giménez, hanno subito un'accelerazione decisiva dopo i primi contatti avvenuti lo scorso anno e proseguiti tra la Supercoppa in Arabia Saudita e gli ultimi incontri a Barcellona. Sebbene la famiglia di Fermín intenda analizzare i dettagli con la dovuta calma, filtra grande soddisfazione per la mossa del club. L'obiettivo è chiudere l'accordo in tempi brevi, premiando così la crescita esponenziale di un giocatore che quest'anno ha già messo a referto 10 gol e 10 assist.

La decisione del Barça di blindare ulteriormente il classe 2003, nonostante un contratto già in essere fino al 2029, nasce dalla ferma volontà di allontanare le sirene della Premier League, in particolare del Chelsea. Il fortissimo legame di Fermín con i colori blaugrana, dimostrato dal rifiuto di precedenti offerte, unito alla totale fiducia riposta in lui da Hansi Flick, lo hanno reso un pilastro inamovibile del nuovo progetto sportivo catalano.