Liverpool, ritorno di fiamma per Guehi: nuovi contatti con l'entourage del difensore per gennaio

Il Liverpool non molla la presa per Marc Guehi. Il difensore di proprietà del Crystal Palace era già finito nel mirino della squadra allenata da Arne Slot già nella passata sessione di calciomercato ma alla fine i due club non si sono accordati sulle cifre per il trasferimento del calciatore inglese. Un finale di telenovela che però non ha scoraggiato i Reds che potrebbero tornare alla carica nella prossima finestra di trattative che inizierà il prossimo 2 gennaio. La società starebbe pensando ad un nuovo difensore da affidare al tecnico olandese nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportano i colleghi di TeamTalk, la società avrebbe riaperto i colloqui con l'entourage del giocatore per cercare di chiudere entro il mese prossimo. Chissà che adesso le parti non possano trovare quell'accordo che non arrivò quattro mesi fa così da portare il 25enne alla corte di Slot per la seconda parte di stagione.

La stagione di Guehi è iniziata molto bene. Pilastro della difesa rossoblù, è stato impiegato in 12 occasioni in Premier League realizzando anche un gol e due assist. Sei invece i gettoni in Conference League fra qualificazione e fase "campionato" con un assist mentre due sono le partite giocate in Coppa di Lega e una nel Community Shield.