100 gol in 111 partite in Premier, Haaland esulta: "Non me lo aspettavo così in fretta"

100 gol in 111 partite di Premier League. "Cifre folli" le definisce Pep Guardiola. Sono quelle di Erling Haaland che si conferma ancora una volta uno dei migliori centravanti di questa epoca. L'attaccante norvegese, dopo il successo per 5-4 del suo Manchester City contro il Fuilham ieri sera, ha voluto esprimere un commento su questo importantissimo traguardo raggiunto in poco tempo:

"Certo, significa molto - ha esordito il giocatore dei citizens - Prima di tutto, segnare 100 gol in Premier League per il City è un obiettivo che ovviamente volevo raggiungere quando sono arrivato qui. Ma farlo così in fretta, non me l'aspettavo. Ora che è successo, sono super orgoglioso. È un traguardo enorme. Penso che dopo la mia carriera, quando ripenserò a questa partita, sarà un momento grandioso e anche una partita che ricorderò per il resto della mia vita".

Questa invece la classifica di Premier League dopo le partite di ieri sera:

CLASSIFICA

1. Arsenal 30

2. Manchester City 28

3. Aston Villa 24

4. Chelsea 24

5. Brighton 22

6. Sunderland 22

7. Manchester United 21

8. Liverpool 21

9. Everton 21

10. Crystal Palace 20

11. Brentford 19

12. Bournemouth 19

13. Tottenham 18

14. Newcastle 18

15. Fulham 17

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2