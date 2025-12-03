Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
100 gol in 111 partite in Premier, Haaland esulta: "Non me lo aspettavo così in fretta"

100 gol in 111 partite in Premier, Haaland esulta: "Non me lo aspettavo così in fretta"
© foto di Federico Serra
Andrea Piras
Oggi alle 09:41Calcio estero
Andrea Piras

100 gol in 111 partite di Premier League. "Cifre folli" le definisce Pep Guardiola. Sono quelle di Erling Haaland che si conferma ancora una volta uno dei migliori centravanti di questa epoca. L'attaccante norvegese, dopo il successo per 5-4 del suo Manchester City contro il Fuilham ieri sera, ha voluto esprimere un commento su questo importantissimo traguardo raggiunto in poco tempo:

"Certo, significa molto - ha esordito il giocatore dei citizens - Prima di tutto, segnare 100 gol in Premier League per il City è un obiettivo che ovviamente volevo raggiungere quando sono arrivato qui. Ma farlo così in fretta, non me l'aspettavo. Ora che è successo, sono super orgoglioso. È un traguardo enorme. Penso che dopo la mia carriera, quando ripenserò a questa partita, sarà un momento grandioso e anche una partita che ricorderò per il resto della mia vita".

Questa invece la classifica di Premier League dopo le partite di ieri sera:

CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Everton 21
10. Crystal Palace 20
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 18
14. Newcastle 18
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2

