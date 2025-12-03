Mendieta: "Il Barcellona sembra giocare meglio. Real Madrid? E' una fase di transizione"
Intervistato dall'edizione odierna di AS, Gaizka Mendieta ha parlato di Lamine Yamal e del fatto che sta giocando tanto "È difficile per noi valutare cosa costituisca troppi minuti. Ovviamente, hanno tutti i minuti e le statistiche necessarie per sapere quanto dovrebbe giocare. Credo che la pubalgia giocherà un ruolo significativo nel massimizzare la sua prestazione e nel determinare quanti minuti dovrebbe giocare. Il fatto che la squadra non stesse rendendo al meglio, tatticamente e con molti aspetti che non funzionavano bene come la scorsa stagione, credo che in un certo senso lo abbia costretto a giocare probabilmente più del dovuto.
Il Barcellona sembra giocare meglio, soprattutto nell'ultima partita, e penso che questo aiuterà. Il fatto che Raphinha sia infortunato significa anche che ci sono molti fattori che, in un certo senso, hanno costretto Lamine a giocare forse con un po' di fastidio invece di aspettare di riprendersi completamente.
Il Real? E' ancora una fase di transizione per il Real Madrid e per Xabi Alonso. Detto questo, capiamo e sappiamo che una cosa del genere non esiste al Madrid. Ovviamente, sappiamo come giocava Xabi al Bayer Leverkusen, e quello che vuole fare al Real Madrid richiede tempo. E credo che sia la situazione attuale".
