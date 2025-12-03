Liverpool, il futuro di Salah è sempre incerto: l'egiziano resta nel mirino dei club arabi

Il mercato non è ancora iniziato ma in Inghilterra fa scalpore l'esclusione di Mohamed Salah dall'undici titolare contro il West Ham. L'attaccante del Liverpool non è partito da titolare per una scelta di Arne Slot dovuta ai tanti impegni nel corso di una settimana ma è bastato quello per sollevare alcune indiscrezioni di mercato legate proprio all'egiziano.

Le dichiarazioni di Arne Slot

Lo stesso allenatore, ai microfoni di Sky Sports UK aveva chiarito la posizione non dopo una piccola frecciatina dovuta alla domanda: "Abbiamo più giocatori in panchina oltre a Mo, ma capisco che possiate fare una domanda su questo. Abbiamo giocato quattro partite in 10 giorni, ho molti buoni giocatori, come sapete, quindi per oggi ho scelto una formazione diversa. A volte Alex (Isak, ndr) è stato in panchina e a volte Florian (Wirtz, ndr). Quindi si tratta sempre di chi è in panchina, cosa che capisco, ma riguarda anche i giocatori che iniziano la partita, e questa è la formazione che ho scelto oggi".

I club dell'Arabia Saudita restano alla finestra

E ovviamente il nome dell'ex Fiorentina e Roma è stato accostato a diversi club arabi che, riporta Talksport restano comunque alla finestra per ingaggiare il giocatore nelle prossime finestre di calciomercato.