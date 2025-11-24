Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"

Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:49Calcio estero
Yvonne Alessandro

Cinquantacinque giorni dopo, Raphinha è tornato a calcare un campo di calcio. Sì, perché l'esterno offensivo del Barcellona è rimasto fermo due mesi all'incirca per un infortunio alla coscia, saltando 10 partite stagionali tra tutte le competizioni e aspettando con pazienza di riassorbire il danno fisico e ritrovare la sua forma completa. A maggior ragione dopo una ricaduta e il relativo ritardo di rientro a disposizione tra le fila di Hansi Flick. Ma nel weekend, nella goleada inferta all'Athletic Bilbao, il tecnico dei blaugrana lo ha riportato in gioco per una decina di minuti.

Raphinha però vuole di più e alla vigilia del super match di Champions League contro il Chelsea - là dove sarebbe potuto finire se non avesse scelto il Barcellona - ha raccontato cos'abbia dovuto sopportare in questo periodo trascorso lontano dai suoi compagni di squadra e dal campo: "Sono stato fuori per due mesi e per un calciatore è complicato. Sono una persona che vuole stare in campo e mi è costato molto", ha esordito in conferenza stampa oggi. Insomma, non è stata una passeggiata, specialmente dopo la recidiva: "L’ho vissuta molto male, sono stati momenti complicati. Sono una persona che vuole essere d’aiuto, passare questi mesi senza giocare è stato difficile".

Ora però è tempo di tornare a fare magie in compagnia di Yamal, ma con i dovuti tempi: "Tornare dopo due mesi senza giocare è complicato e ho bisogno di ritmo partita. Spero di tornare al massimo il più rapidamente possibile", ha spiegato Raphinha. E sulla possibilità che abbia commesso degli errori di valutazione o di scelta nella gestione del suo infortunio, il brasiliano ha risposto: "Può essere", ha ammesso. "Ho avuto due ricadute: la prima è stata colpa mia e la seconda può essere anch’essa responsabilità mia. Mi assumo la responsabilità di entrambe le ricadute. Ho sbagliato un po’ ed è per questo che ci sono ricaduto".

Articoli correlati
No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri... No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri club"
Un nuovo "acquisto" per il Barça: riecco Raphinha, due mesi dopo. Rientra anche Joan... Un nuovo "acquisto" per il Barça: riecco Raphinha, due mesi dopo. Rientra anche Joan Garcia
Barcellona, ricaduta per Raphinha: Flick imbufalito, chieste spiegazioni ai preparatori... Barcellona, ricaduta per Raphinha: Flick imbufalito, chieste spiegazioni ai preparatori fisici
Altre notizie Calcio estero
Champions, Benfica sul filo del rasoio. Mourinho lo sa: "Con l'Ajax è una finale... Champions, Benfica sul filo del rasoio. Mourinho lo sa: "Con l'Ajax è una finale domani"
Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in... Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in 10
Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"... Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"
Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei... Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei come me"
Mbappé extraterrestre, 31 gol in Liga e premio Pichichi: "Senza il Real non lo avrei... Mbappé extraterrestre, 31 gol in Liga e premio Pichichi: "Senza il Real non lo avrei mai ottenuto"
Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene... Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene espulso
Barcellona, Flick: "Non sono arrabbiato con i medici, ma con Raphinha commessi degli... Barcellona, Flick: "Non sono arrabbiato con i medici, ma con Raphinha commessi degli errori"
No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri... No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri club"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.1 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.2 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.3 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.4 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.5 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.6 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.7 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Germania sicuri: il Napoli pensa a Manzambi per rimpiazzare l'infortunato De Bruyne
Immagine news Serie A n.2 Pisa, tra poco la conferenza stampa di Gilardino post Sassuolo
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso dopo il Pisa
Immagine news Serie A n.4 Como, Ramon: “Felice per il primo gol, ma conta la vittoria della squadra”
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Immagine news Serie A n.6 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta rimane a rischio. E spunta anche un 'nome noto', quello di Vivarini
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.2 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.5 Ascoli ko contro l'Arezzo. Passeri: "Perdere fa tanto male, ma capita. E non toccatemi Tomei"
Immagine news Serie C n.6 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…