Tottenham, Frank recrimina: "Il 2-1 non è mai rigore. Il VAR efficace solo se è chiaro errore"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contri il Newcastle, il tecnico del Tottenham Thomas Frank ha commentato il gol finale di Romero: "La rovesciata perfetta, colpita con lo stinco, puntando all'angolo inferiore. Credo che dovremmo iniziare a elogiare Cuti. Credo che se lo meritasse per una prestazione complessiva di alto livello, in difesa, con la palla al piede, con freddezza, calma, duelli e poi alzarsi in campo e segnare due gol. Credo che la rovesciata riceverà probabilmente qualche elogio in più, ma penso che il colpo di testa sia più eccezionale, il modo in cui lo fa è migliore di quello di molti attaccanti. Detto questo, mi è piaciuto molto il carattere e la mentalità della squadra, quello che hanno dimostrato dopo tre partite difficili.

Venire qui, alla quarta partita in 10 giorni, alla terza trasferta in un posto molto difficile, andare in svantaggio due volte e poi rimontare, dimostra tutta la volontà e la mentalità della squadra. Inoltre, il secondo è molto deludente da subire perché per me non è mai un rigore. Anche parlando con qualcuno del Newcastle, che non pensava fosse un rigore. Abbiamo bisogno di continuità perché quel rigore verrebbe concesso due volte a partita.

Penso che la decisione dell'arbitro in campo abbia centrato il bersaglio e il VAR può essere efficace solo se è chiaro e ovvio. Voglio parlare di noi e della mentalità che abbiamo ritrovato. Un ottimo punto in trasferta, ne sono contento. Penso ai nostri tifosi, eccezionali, in trasferta, 3.000 qui, per come ci hanno sostenuto per tutta la partita, cantando, li abbiamo sentiti cantare e lodare Vic per tutta la partita. Questa è unità".