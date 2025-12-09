Barcellona senza Araujo. L'uruguayano in viaggio spirituale per ritrovare se stesso

Da qualche giorno, Ronald Araujo non si sta allenando con il Barcellona. Dietro questo forfait improvviso ci sarebbero problemi personali che stanno turbando l'uruguaiano; pur essendo al massimo della forma fisica, il capitano blaugrana sta attraversando un momento difficile a livello psicologico. L’espulsione contro il Chelsea e le critiche dei media spagnoli hanno scosso profondamente il difensore, che ora ha chiesto di prendersi una pausa per ritrovare equilibrio mentale.

26 anni, Araujo ha saltato le ultime tre partite di campionato con i blaugrana mentre era già ampiamente annunciata la sua assenza in Champions League per squalifica. Lo stop per il difensore potrebbe ancora protrarsi a lungo e secondo quanto riporta Mundo Deportivo, in questo momento di difficoltà esistenziale, Araujo starebbe trovando rifugio nella religione. E starebbe organizzando un viaggio a Gerusalemme, per visitare i luoghi più sacri della cristianità e cercare aiuto per superare le sue difficoltà.

Da parte del club tutto il supporto possibile per aiutarlo a ritrovare la stabilità emotiva. Nessuna data di rientro è stata fissata, si cercherà prima di tutto di pensare alla completa guarigione del ragazzo. Arrivato nel 2020, Araujo lo scorso anno ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2031.