Futre consiglia Yamal: "Fondamentale che abbia una ragazza al suo fianco"

Il cuore di Lamine Yamal sembra ormai battere a tempo di musica, quella di Nicki Nicole. La relazione tra la stella del Barcellona e la cantante è ormai diventata uno dei temi più seguiti della cronaca rosa sportiva, iniziata ufficialmente lo scorso luglio durante i festeggiamenti per il 18° compleanno del calciatore. Da allora, l'artista è diventata una presenza fissa sulle tribune dell'Estadi Olímpic Lluís Companys, e i gesti d'intesa in campo non sono mancati: durante il netto successo in Champions League contro l'Olympiacos, Yamal ha indirizzato un bacio verso gli spalti dopo il gol, un segnale interpretato da tutti come una dedica speciale per lei.

Il legame è stato confermato ufficialmente dalla stessa Nicole a settembre, durante un evento di moda firmato Desigual. "Sono molto innamorata e felice," ha confessato la cantante, rivelando un dettaglio curioso: "Lamine mi ha persino insegnato a dire t’estimo (ti amo) in catalano".

In questo scenario idilliaco si è 'intromesso' recentemente l'ex fuoriclasse dell'Atlético Madrid, Paulo Futre, che ai microfoni della televisione spagnola ha analizzato il momento del giovane talento: "Lamine è giovanissimo ed è fondamentale che abbia una compagna al suo fianco", ha dichiarato l'ex calciatore, portando come esempio la propria carriera. "Quando ho incontrato la madre dei miei figli, sono diventato un professionista al 100%. Ho smesso di uscire così spesso e ho iniziato ad avere più peso nello spogliatoio del Porto perché ero diventato più responsabile".