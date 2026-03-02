Flick vuole la rimonta contro l'Atletico: "Dobbiamo rendere possibile l'impossibile"

Alla vigilia del ritorno della Copa del Rey contro l’Atletico Madrid al Camp Nou, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa della difficile rimonta che attende il suo Barcellona. Dopo la sconfitta per 4-0 all’andata, il tecnico tedesco ha sottolineato l’importanza di "fare l’impossibile" e di mostrare la miglior versione di tutti i giocatori, non solo di Lamine Yamal.

Flick ha evidenziato la necessità di mantenere la porta inviolata e di gestire bene i carichi di lavoro, come nel caso di Pedri, per affrontare al meglio la lunga stagione. "Bisogna essere intelligenti, avere fame e giocare uniti, come squadra", ha spiegato, ricordando che l’Atletico è un avversario "formidabile" e che il precedente match ha messo in luce la sua intensità e capacità di far male.

Il tecnico ha poi parlato della mancanza di Lewandowski, vittima di un infortunio durante l’ultimo match, e di altre assenze importanti come Frenkie de Jong, Gavi ed Eric Garcia: "È una sfortuna, ma dà a chi gioca la possibilità di dimostrare il proprio valore". Sulla possibile strategia, Flick ha ribadito l’intenzione di rispettare lo stile Barça, con possesso palla, pressione coordinata e attenzione alle transizioni avversarie. Il tecnico ha anche elogiato la giovane stella Lamine Yamal, sottolineando però che servirà il contributo di tutti.

Infine, parlando della sfida e del ricordo della clamorosa rimonta contro il PSG, Flick ha dichiarato: "Non penso al passato o al futuro, ma al presente. Domani dobbiamo dare il massimo, tutto è possibile".